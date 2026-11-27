Клуб АПЛ націлився на українського форварда
Футболіст може перебратися в Англію
Український нападник Артем Степанов, який виступає за нідерландський Утрехт на правах оренди з Баєра, зацікавив клуби Англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, за 19-річним форвардом стежить Брайтон. Про це повідомляє Sky Sports News.
Представники англійського клубу уважно спостерігають за розвитком українця, однак потенційний трансфер може бути непростим: інтерес до футболіста проявляють й інші команди АПЛ, тож Брайтону доведеться витримати конкуренцію.
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Журналісти Sky Sports News Адріан Кахумба та Елліот Кук пов'язують увагу до Степанова з його поєднанням фізичної сили та гольового чуття. Зріст нападника становить 193 сантиметри, а його манеру гри порівнюють зі стилем Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті.
Початок сезону в Нідерландах був для українця результативним: п'ять голів у перших п'яти турах. Однак травма гомілкостопа пригальмувала прогрес і завадила дебютувати за збірну після виклику у вересні. Цього місяця Степанов повернувся до основи Утрехта, а 21 листопада забив Камбюру в матчі, який завершився поразкою 2:3.
Загалом у 11 поєдинках сезону він відзначився шість разів. Оренда з Баєра передбачає опцію викупу, а Transfermarkt оцінює форварда у 10 мільйонів євро. Утрехт має 12 очок і посідає 14-те місце в Ередивізі. Брайтон із десятьма балами йде другим у Лізі конференцій, а в АПЛ належить до переслідувачів Арсенала.
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