Степанов заявив, що не знає легендарного нідерландця, досягнення якого повторив. Той не образився
Ван дер Варт навіть відсипав українцеві компліменти
Колишній футболіст збірної Нідерландів Рафаель ван дер Варт прокоментував виступ українського нападника Утрехта Артема Степанова, який продовжує встановлювати особисті рекорди в Ередивізі. Його слова передає VP.
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У матчі шостого туру чемпіонату Нідерландів проти Ексельсіора Утрехт здобув перемогу з рахунком 2:1. Степанов відкрив рахунок у зустрічі та забив у п’ятому поспіль матчі Ередивізі.
Таким чином, 19-річний українець став наймолодшим футболістом із 2001 року, якому вдалося відзначитися голами в п’яти матчах нідерландського чемпіонату поспіль. Попереднім рекордсменом був саме ван дер Варт.
Після матчу Степанов зізнався, що не знав про це досягнення та не чув про нідерландського футболіста, який свого часу виступав за Аякс, Реал, Тоттенгем і збірну Нідерландів.
Я не знаю такого гравця. Його досягнення? Тоді я спробую побити цей рекорд. Сьогодні піду спати й подивлюся [що це за гравець].
Сам ван дер Варт спокійно відреагував на слова молодого нападника та не побачив у них нічого образливого. Він зазначив, що час швидко минає, а йому вже 43 роки.
Та ні, звісно не ображений. Час летить швидко – мені вже 43 роки. Навіть мій син майже не памʼятає, як я грав, а йому вже двадцять. Я б не радив йому дивитися мої старі відео, бо настільки хорошим він ніколи не стане.
Якщо без жартів, для Утрехта це справді топовий нападник, приємно на нього дивитися. Вважаю його дуже хорошим та цікавим футболістом. На полі він справді дуже помітна постать.