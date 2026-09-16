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У матчі шостого туру чемпіонату Нідерландів проти Ексельсіора Утрехт здобув перемогу з рахунком 2:1. Степанов відкрив рахунок у зустрічі та забив у п’ятому поспіль матчі Ередивізі.

Таким чином, 19-річний українець став наймолодшим футболістом із 2001 року, якому вдалося відзначитися голами в п’яти матчах нідерландського чемпіонату поспіль. Попереднім рекордсменом був саме ван дер Варт.

Після матчу Степанов зізнався, що не знав про це досягнення та не чув про нідерландського футболіста, який свого часу виступав за Аякс, Реал, Тоттенгем і збірну Нідерландів.

Я не знаю такого гравця. Його досягнення? Тоді я спробую побити цей рекорд. Сьогодні піду спати й подивлюся [що це за гравець]. Артем Степанов

Сам ван дер Варт спокійно відреагував на слова молодого нападника та не побачив у них нічого образливого. Він зазначив, що час швидко минає, а йому вже 43 роки.