Павло Василенко

Борнмут серйозно націлився на трансфер центрального захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Як повідомляє 61SAAT, представники АПЛ зробили пропозицію турецькому клубу щодо українця.

Загальна сума потенційної угоди оцінюється у 24 мільйони євро. Структура виплати виглядає наступним чином: чотири мільйони – гарантована сума (за оренду), плюс 20 мільйонів у вигляді обов'язкового викупу. Перемовини між сторонами тривають.

Батагов у нинішньому сезоні провів 21 поєдинок за Трабзонспор у всіх турнірах, віддавши три результативні передачі та забивши один гол.

Контракт українця з турецьким клубом чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 23-річного оборонця у 9 млн євро.