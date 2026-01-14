Голи Батагова та Сікана допомогли Трабзонспору в Кубку Туреччини
Прощальний подарунок Данила?
13 хвилин тому
Фото Трабзонспор
Трабзонспор в 2 турі групового раунду Кубка Туреччини знищив Істанбулспор з рахунком 6:1.
До розгрому долучились і наші легіонери Трабзона. Центрбек Арсеній Батагов відзначився голом, а нападник Данило Сікан двічі розписався у воротах господарів.
Вінгер Олександр Зубков був відсутнім у заявці на кубкову гру.
Ця перемога стала першою для команди Фатіха Текке в поточному розіграші Кубка Туреччини.
Кубок Туреччини. 2 тур
Істанбулспор - Трабзонспор 1:6
Голи: Крстовскі, 29 – Мучі, 41, 61, Батагов, 57, Олаїгбе, 70, Сікан, 85, 90+2
Поділитись