Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій Майнц у рідних стінах упевнено обіграв Самсунспор з рахунком 2:0.

Рахунок було відкрито наприкінці першого тайму – на 44-й хвилині відзначився Відмер. Одразу після перерви німці закріпили перевагу: на 48-й Амірі реалізував пенальті, встановивши підсумковий результат.

Для Самсунспора це доволі неприємна поразка, зважаючи на попередні виступи в турнірі: на загальному етапі турецький клуб розгромив київське Динамо 3:0 і ще зовсім нещодавно навіть очолював турнірну таблицю. Однак у вирішальному турі команда не змогла підтвердити той темп і поступилася Майнцу без забитих м’ячів.

До вашої уваги огляд матчу.

Майнц набрав 13 очок у турнірній таблиці та фінішував одразу за Шахтарем у топ-8. Самсунспор залишився з десятьма балами і змушений буде грати додатковий раунд плей-оф.

Ліга конференцій. Загальний етап, шостий тур

Майнц – Самсунспор 2:0

Голи: Відмер, 44, Амірі, 48 (пен.)

Майнц: Бац, Потульскі, Ханше-Ольсен, Кор, Амірі (Морено-Фель, 90+1), Відмер (Бевінг, 78), Лі Чже Сон (Мелоуні, 90+1), да Кошта, Сано, Небель, Вайпер (Голлербах, 69)

Самсунспор: Коджук, Томассон (Боревкович, 85), ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 57), Макумбу, Нтчам (Чіфт, 33), Килинч, Мусаба (Бюльбюль, 57), Хольсе (Айдогду, 85)

Попередження: Маріус, Чіфт, Ван Дронгелен