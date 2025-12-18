Сергій Разумовський

Всі матчі загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26 зіграно після ігор четверга, 18 грудня. Саме вони підбили підсумки цієї стадії та остаточно визначили, хто продовжить боротьбу навесні, а для кого єврокубкова кампанія вже завершена.

Шахтар у заключному турі зіграв унічию з Рієкою. Команди так і не змогли відкрити рахунок, тож зустріч завершилася 0:0. Набраного очка вистачило донецькому клубу, щоб із 13 балами фінішувати шостим у загальній таблиці. Потрапляння до першої вісімки гарантувало Шахтарю прямий вихід до 1/8 фіналу й дозволило оминути стиковий раунд плей-оф. За форматом турніру команди, що посідають місця з 9-го по 24-те, змушені грати додаткові матчі за право вийти до 1/8 фіналу.

Динамо, своєю чергою, завершило загальний етап із 6 очками та посіло 27-ме місце. У шостому турі кияни обіграли вірменський Ноа з рахунком 2:0, але навіть ця перемога не підняла команду до топ-24, який дає змогу продовжити виступи в єврокубках. Біло-сині втратили всі шанси на це ще у п'ятому турі.

Таким чином, кияни опинилися поза зоною, що проходить до наступних раундів: вони не потрапили до стикових матчів. Підопічні Ігоря Костюка завершили свою єврокубкову кампанію сезону-2025/26. А підсумкова турнірна таблиця має наступний вигляд:

🚨 Conference League - Final Standings!



1⃣ 🇫🇷 Strasbourg - 16 pts

2⃣ 🇵🇱 Raków Częstochowa - 14 pts

3⃣ 🇬🇷 AEK Athens - 13 pts

4⃣ 🇨🇿 Sparta Praha - 13 pts

5⃣ 🇪🇸 Rayo Vallecano - 13 pts

6⃣ 🇺🇦 Shakhtar Donetsk - 13 pts

7⃣ 🇩🇪 Mainz - 13 pts

8⃣ 🇨🇾 AEK Larnaca - 12 pts pic.twitter.com/FDY2jHfZda — Football Rankings (@FootRankings) December 18, 2025

Жеребкування стикових матчів плей-оф заплановане на 16 січня, а поєдинки 1/8 фіналу мають відбутися 27 лютого. Шахтар і Динамо у 2025 році більше не зіграють – обидві команди пішли у відпустку.