Шахтар і Динамо навіть не у стиках Ліги конференцій, але є важливий нюанс для кожного з грандів
«Гірники» пробилися напряму до 1/8 фіналу, а кияни припинили боротьбу в єврокубку
19 хвилин тому
Всі матчі загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26 зіграно після ігор четверга, 18 грудня. Саме вони підбили підсумки цієї стадії та остаточно визначили, хто продовжить боротьбу навесні, а для кого єврокубкова кампанія вже завершена.
Шахтар у заключному турі зіграв унічию з Рієкою. Команди так і не змогли відкрити рахунок, тож зустріч завершилася 0:0. Набраного очка вистачило донецькому клубу, щоб із 13 балами фінішувати шостим у загальній таблиці. Потрапляння до першої вісімки гарантувало Шахтарю прямий вихід до 1/8 фіналу й дозволило оминути стиковий раунд плей-оф. За форматом турніру команди, що посідають місця з 9-го по 24-те, змушені грати додаткові матчі за право вийти до 1/8 фіналу.
Динамо, своєю чергою, завершило загальний етап із 6 очками та посіло 27-ме місце. У шостому турі кияни обіграли вірменський Ноа з рахунком 2:0, але навіть ця перемога не підняла команду до топ-24, який дає змогу продовжити виступи в єврокубках. Біло-сині втратили всі шанси на це ще у п'ятому турі.
Таким чином, кияни опинилися поза зоною, що проходить до наступних раундів: вони не потрапили до стикових матчів. Підопічні Ігоря Костюка завершили свою єврокубкову кампанію сезону-2025/26. А підсумкова турнірна таблиця має наступний вигляд:
Жеребкування стикових матчів плей-оф заплановане на 16 січня, а поєдинки 1/8 фіналу мають відбутися 27 лютого. Шахтар і Динамо у 2025 році більше не зіграють – обидві команди пішли у відпустку.