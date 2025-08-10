Український голкіпер Георгій Бущан може змінити клуб цього літа, повідомляє видання Okaz.

За даними джерела, керівництво саудівського Аль-Шабаба вже отримало запит на оренду 31-річного воротаря терміном на один сезон. Очікується, що клуб піде на цей крок, адже новий наставник команди Іманол Альгуасіль планує робити ставку на гравців із багатим досвідом та значним списком досягнень.

Бущан поповнив склад Аль-Шабаба взимку 2025 року і з того часу провів 12 зустрічей, у яких пропустив 24 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Бущан доєднався до привітань Динамо з чемпіонством в УПЛ.