Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью для Seconds Out поділився думками про можливий поєдинок абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) з 20-річним британцем Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO).

«Я вважаю, що це жахливий бій для Мозеса Ітауми – хлопець, здається, ще навіть не проходив дистанцію в шість раундів.

Кидати цю дитину до вовків на такому ранньому етапі кар’єри – я просто не розумію, навіщо.

Він молодий, дайте йому розвиватися, як усім іншим боксерам, дайте йому час опанувати свою справу».