Сергій Разумовський

Рома офіційно оголосила про продовження контрактів із двома важливими футболістами основної обойми — капітаном команди Браяном Крістанте та захисником Джанлукою Манчіні.

Bryan is here to stay 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/lzmZCGqtNu — AS Roma English (@ASRomaEN) July 18, 2026

Оновлена угода Крістанте розрахована до літа 2028 року. Манчіні, своєю чергою, підписав контракт на ще триваліший термін — до 30 червня 2029 року.

Mancio is here to stay 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/Au89RMj8ph — AS Roma English (@ASRomaEN) July 18, 2026

Крістанте виступає за Рому з 2019 року. Спочатку півзахисник провів сезон у римському клубі на правах оренди з Аталанти, після чого вовки викупили його контракт за 25,6 мільйона євро. Згодом італієць став одним із лідерів команди та отримав капітанську пов’язку.

У минулому сезоні 31-річний хавбек провів 46 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 2 забиті м’ячі та 3 результативні передачі.

Манчіні також перебрався до Роми з Аталанти. Повноцінний трансфер захисника відбувся у вересні 2020 року, а сума переходу склала 24 мільйони євро. Відтоді він закріпився в центрі оборони римської команди та став одним із ключових гравців захисної лінії.

У попередній кампанії 30-річний Манчіні зіграв 45 поєдинків. Захисник відзначився 5 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що Довбик може отримати серйозного конкурента у Ромі.