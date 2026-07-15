Сергій Разумовський

Рома уважно стежить за ситуацією навколо нападника Реала Ендріка і розглядає варіант його оренди. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 19-річний бразильський форвард входить до списку гравців, яких намагається залучити оточення головного тренера римлян Джан П’єро Гасперіні. У клубі вважають, що молодий нападник міг би стати корисним підсиленням для атаки, особливо з огляду на довгострокові завдання команди в Серії А та єврокубках.

Рома хотіла б оформити саме платну оренду, однак реалізувати такий трансфер буде непросто. Однією з причин, на які вказує джерело, є напружені стосунки між Жозе Моурінью, який цього літа очолив мадридський Реал, та родиною Фрідкіних, що володіє італійським клубом. Саме цей фактор, на думку італійських медіа, може ускладнити перемовини між сторонами.

Ендрік другу частину минулого сезону провів у Ліоні, де мав достатньо ігрової практики та непогано проявив себе в атаці. За цей період він зіграв 21 матч, забив 8 м’ячів і віддав 8 результативних передач, що лише підсилило інтерес до нього з боку кількох європейських клубів.

Чинна угода бразильця з Реалом розрахована до червня 2030 року, тож мадридський клуб не поспішає розлучатися з перспективним форвардом остаточно. Водночас варіант тимчасового переходу може влаштувати всі сторони, якщо вдасться узгодити фінансові умови та спортивний проєкт для самого футболіста.

У складі Роми виступає український нападник Артем Довбик. Водночас у медіа вже неодноразово з’являлися повідомлення про те, що Джан П’єро Гасперіні не розраховує на форварда в новому сезоні, тому клуб продовжує шукати варіанти для посилення лінії атаки.

Нагадаємо, Довбик близький до відходу з Роми – відомі деталі майбутнього контракту.