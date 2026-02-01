Павло Василенко

Сассуоло цікавиться правим оборонцем Шахтаря Юхимом Коноплею, повідомив на своїй сторінці в Х відомий міжнародний репортер Skysport та експерт з футбольних трансферів Джанлука Ді Марціо.

Раніше була інформація, що 26-річний футболіст не хоче продовжувати контаркт з донецьким клубом.

Конопля в цьому сезоні провів за Шахтар 19 матчів, у яких забив два голи та віддав чотири результативні передачі. В активі футболіста 26 поєдинків за національну збірну (два забиті м'ячі, три асисти);

Його контракт з клубом чинний до 30 вересня 2026 року, а Трансфермаркт оцінює українця у п’ять мільйонів євро.