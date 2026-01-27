Шахтар назвав суперників на зборах в Туреччині
«Гірники» готуються до другої частини сезону
Фото - ФК Шахтар
Визначилися суперники донецького Шахтаря на навчально-тренувальних зборах, які «гірники» проводять у турецькій Антальї. Про повідомляє клубна пресслужба.
3 лютого «гірники» проведуть контрольний матч з ОФК Петровац з Чорногорії. Гра відбудеться в Антальї та розпочнеться о 16:00 за київським часом.
5 лютого донеччани зіграють проти Нефтчі, але не бакинського, який тренує Юрій Вернидуб, а узбецького з Фергани. Початок поєдинку о 16:00.
Після 16 турів Шахтар має у доробку 35 залікових балів та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ.
