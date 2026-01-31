Італійський клуб Дженоа зацікавлений у підписанні 24-річного центрального захисника Шахтаря та збірної Тунісу Алаа Грама.

Сторони ведуть переговори на просунутій стадії і намагаються домовитися про оренду. Шахтар наполягає на включення до угоди обов'язкового права викупу, тоді як Дженоа прагне зберегти гнучкіші умови.

Алаа Грам виступає за Шахтар з літа 2024 року, коли перейшов із клубу Сфаксьєн за 2 мільйони євро. Цього сезону футболіст провів 8 матчів, відігравши 620 хвилин у всіх турнірах.

Раніше Дженоа з голом Малиновського програло Лаціо.