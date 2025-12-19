Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій Ракув здобув мінімальну виїзну перемогу над Омонією – 1:0.

Перший тайм минув без забитих м’ячів. А ключовий епізод стався одразу після перерви: на 49-й хвилині Репка відзначився голом, який у підсумку й вирішив долю зустрічі.

Омонія, яка на цьому ж етапі турніру вже встигла обіграти київське Динамо з рахунком 2:0, цього разу не змогла реалізувати свої шанси й залишилася без очок. У складі Ракува не зіграв український півзахисник Владислав Кочергін – він пропустив матч через травму.

До вашої уваги огляд матчу.

Ракув набрав 14 очок у турнірній таблиці та посів підсумкове друге місце. Омонія втратила шанс зрівнятися з поляками.

Ліга конференцій. Загальний етап, шостий тур

Омонія – Ракув 0:1

Гол: Репка, 49

Омонія: Фабіано, Діонку (Масурас, 62), Сімич, Агузуль, Хаммас, Е. Андреу (Семеду, 62), Кусулос, Марич, П. Андреу (Ейтінг, 79), Еракович (Ммае, 70), Хадзійованіс (Евандро, 62).

Ракув: Зих, Тудор (Константопулос, 90+2), Раковіцан, Сварнас, Амеяв, Струські (Борат, 82), Репка, Аморім (Карлос, 90+2), Дьябі-Фадіга (Пенько, 71), Бреут-Брунес (Рондич, 90+2), Макух.

Попередження: Діонку, Шиміч, Маріч, Кусулос – Діабі-Фадіга