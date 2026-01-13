Клуб УПЛ розірвав контракт з капітаном команди
Футболіст цікавий іншій команді елітного дивізіону України
6 хвилин тому
Фото - ФК Олександрія
Півзахисник Кирило Ковалець розірвав контракт з Олександрією. Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, 32-річний футболіст і клуб Української Прем'єр-ліги досягли згоди про розірвання контракту. Ковалець кілька років був капітаном Олександрії, але першу половину сезону 2025/26 провів у другій команді.
За інформацією джерела, у підписанні досвідченого гравця зацікавлений Епіцентр.
У поточному сезоні Ковалець у складі Олександрії провів два матчі без результативних дій.