Олександрія визначилась з майбутнім Нестеренка
Віцечемпіон УПЛ зимуватиме в зоні вильоту
33 хвилини тому
Кирило Нестеренко / Фото - ФК Олександрія
Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко користується довірою з боку власника клубу, повідомляє Sport.ua.
Гендиректор віцечемпіона УПЛ Іван Кузьменко та його батько Сергій Кузьменко продовжують довіряти наймолодшому тренеру чемпіонату України, під керівництвом якого Олександрія звалилась у зону вильоту.
Сам Нестеренко дав зрозуміти, що знає шляхи подолання ігрової кризи, яка спіткала команду в першій половині сезону.
Олександрія зимуватиме передостанньою командою УПЛ, маючи у своєму активі 11 очок.
