Клуб УПЛ розірвав контракт з легіонером
Футболіст залишив Україну
близько 1 години тому
Фото - ФК Олександрія
Олександрія офіційно оголосила про припинення співпраці з французьким захисником Тео Ндікою. Про це пише клубна пресслужба.
Контракт між Олександрією і Ндікою розірвано за взаємною згодою сторін.
Тео дебютував за Олександрію 1 березня 2025 року у виїзному матчі проти донецького Шахтаря (0:3).
Всього Ндіка провів за Олександрію 16 матчів, відзначившись одним забитим голом.
Наразі команда Кирила Нестеренка займає 14-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 10 очок.
Поділитись