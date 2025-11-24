Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки матчу 13-го туру УПЛ, в якому його команда зіграла внічию 2:2 з луганською Зорею.

Наставник зазначив, що обидві сторони йшли за перемогою, а сам поєдинок, на його думку, мав сподобатися глядачам.

«Звісно, ми сьогодні прагнули тільки перемогти. Ми розуміємо, в якому становищі зараз наша команда, і виходили тільки вигравати цей матч, ні в якому разі не грали на нічию. Ви бачили навіть на останніх хвилинах, яка була гра. Вона дуже захоплююча для вболівальників, але точно не для тренерів, тому що це така вже трошки, як то кажуть, на ножах була гра і з нашого боку, і з боку Зорі.

Але це показувало те, що обидві команди дуже хотіли перемогти. Маємо 2:2, і, думаю, це очко в нашому становищі для нас теж нормальний результат», - заявив Нестеренко для УПЛ-ТБ.