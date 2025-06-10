Клуб, який вилетів з УПЛ, офіційно звільнив тренера
Команда отримає нового наставника
близько 1 години тому
Фото: ФК Лівий Берег
Лівий Берег оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Віталієм Перваком.
54-річний фахівець очолював Лівий Берег від початку 2023 року і став другим головним тренером в історії клубу.
За підсумками сезону 2024/25 не зуміла зберегти прописку в УПЛ, поступившись у перехідних матчах Металісту 1925.
Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Лівого Берега стане Андрій Гаврюшов.