Клуб, який вилетів з УПЛ, офіційно звільнив тренера

Павло Василенко

Лівий Берег оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Віталієм Перваком.

54-річний фахівець очолював Лівий Берег від початку 2023 року і став другим головним тренером в історії клубу.

За підсумками сезону 2024/25 не зуміла зберегти прописку в УПЛ, поступившись у перехідних матчах Металісту 1925.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Лівого Берега стане Андрій Гаврюшов.