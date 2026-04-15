Сергій Разумовський

Президент Оболоні Олександр Слободян прокоментував зустріч представників клубів УПЛ із керівництвом Української асоціації футболу в Будинку футболу, де однією з головних тем стало суддівство. За його словами, учасники розмови погодилися з тим, що рівень арбітражу в чемпіонаті знизився, тож зараз необхідно шукати шляхи для виправлення ситуації.

У коментарі Sport-express.ua Слободян повідомив, що за підсумками зустрічі було вирішено створити спеціальну робочу групу. До її складу увійдуть по три представники від УПЛ, ПФЛ та УАФ. Саме цей орган має напрацьовувати зміни до нормативно-правової бази, які стосуватимуться суддівства та інших важливих питань функціонування українського футболу.

Окремо президент Оболоні зазначив, що поштовхом до проведення зустрічі стала позиція Полісся, яку підтримала більшість клубів Прем’єр-ліги. За його словами, саме тема суддівства стала каталізатором для цього обговорення в Будинку футболу.

Також Слободян позитивно оцінив реакцію з боку президента УАФ Андрія Шевченка. Він наголосив, що відкритість до діалогу з боку очільника асоціації можна лише вітати, адже це створює підґрунтя для подальшої співпраці між клубами та футбольною владою.

Крім суддівських питань, робоча група займатиметься і календарем наступного сезону УПЛ. Як підкреслив Слободян, усередині ліги важливо знайти рішення, яке задовольнить усі команди, а також врахує інтереси українських клубів у єврокубках. На його думку, тривалі переїзди не дозволяють повноцінно підтримувати тренувальний процес і знижують конкурентоспроможність команд на міжнародній арені.