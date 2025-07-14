Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін, швидше за все, продовжуватиме виступати за королівський клуб. Проте інтерес до 26-річного голкіпера, як і раніше, виявляють кілька представників Англійської Прем'єр-ліги.

Як стверджує Bernabéu Digital, раніше Луніним цікавилися кілька клубів з Ла Ліги, проте жоден із них не зміг домовитися з Реалом. Причина — іспанські команди пропонували оренду із поділом зарплати футболіста навпіл, що абсолютно не влаштувало керівництво мадридців. У клубі готові розглядати лише варіант із повноцінним продажем гравця.

Тим часом Лунін перебуває у сфері уваги англійських грандів. Манчестер Юнайтед незадоволений формою Андре Онани, а Манчестер Сіті може залишитися без Едерсона, адже бразилець серйозно розглядає перехід до Саудівської Аравії.

Представники клубів АПЛ вже пов'язувалися з Реалом щодо можливого трансферу українця, проте офіційних пропозицій поки не надходило. Сам Лунін схильний залишитися в Мадриді та поборотися за місце основного воротаря.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала готує жахливі новини для Луніна.