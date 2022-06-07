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Маркевич: «З Вельсом далася взнаки наша стара хвороба»

Українці мінімально програли валлійцям в матчі за путівку на ЧС-2022
Футбол Збірна України
11:58
Маркевич: «З Вельсом далася взнаки наша стара хвороба»
Фото: Уніан

Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо матчів збірної України в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022:

З Шотландією йшла гарна гра, суперник не мав шансів. З Вельсом далася взнаки наша стара хвороба – другу гру ми завжди проводимо гірше, ніж першу. Я не кажу, що ми погано зіграли, але тієї гри, що була із Шотландією, на жаль, не було. Крім гола, Вельс мав ще два стовідсоткові моменти. Ми також мали шанси, але ми не забили.

Нагадаємо, що українці перемогли Шотландію (3:1) та поступилися Вельсу (0:1).

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Мирон Маркевич

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