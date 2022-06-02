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Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»

Екс-чемпіон світу з боксу і мер Києва – про позитивний результат «синьо-жовтих» у матчі з Шотландією
Футбол Збірна України
08:55
Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»
Віталий Кличко / Фото - УНИАН

Мер Києва і екс-чемпіон світу з боксу Віталій Кличко поділився в особистому Telegram-каналі думками після перемоги збірної України в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії (3:1).

Про перемоги, які нам так потрібні. Вітаю збірну України, що перемогла в матчі Шотландією в півфіналі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 у Катарі. 

Спасибі, хлопці, за натхненну гру і волю до перемоги! Сьогодні важлива кожна перемога України – на фронті, в спорті, в культурній та інтелектуальній сферахі.

І  ми показуємо, що ми – сильні, незламні і що наша держава здатна перемагати. Слава Україні!

Раніше перемогу «синьо-жовтих» прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Сергій Стаднюк
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Теги

Віталій Кличко збірна Шотландії (футбол)

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