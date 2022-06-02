Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»

Віталий Кличко / Фото - УНИАН

Мер Києва і екс-чемпіон світу з боксу Віталій Кличко поділився в особистому Telegram-каналі думками після перемоги збірної України в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії (3:1).

Спасибі, хлопці, за натхненну гру і волю до перемоги! Сьогодні важлива кожна перемога України – на фронті, в спорті, в культурній та інтелектуальній сферахі.

І ми показуємо, що ми – сильні, незламні і що наша держава здатна перемагати. Слава Україні!