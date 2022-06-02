Вєрняєв привітав збірну України з перемогою у стиковому матчі відбору ЧС-2022 над Шотландією
Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»
Екс-чемпіон світу з боксу і мер Києва – про позитивний результат «синьо-жовтих» у матчі з Шотландією
08:55
Віталий Кличко / Фото - УНИАН
Мер Києва і екс-чемпіон світу з боксу Віталій Кличко поділився в особистому Telegram-каналі думками після перемоги збірної України в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії (3:1).
Про перемоги, які нам так потрібні. Вітаю збірну України, що перемогла в матчі Шотландією в півфіналі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 у Катарі.
Спасибі, хлопці, за натхненну гру і волю до перемоги! Сьогодні важлива кожна перемога України – на фронті, в спорті, в культурній та інтелектуальній сферахі.
І ми показуємо, що ми – сильні, незламні і що наша держава здатна перемагати. Слава Україні!
Раніше перемогу «синьо-жовтих» прокоментував президент України Володимир Зеленський.