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Зеленський про перемогу збірної України: «Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Тому що українці»

Глава держави зазначив, що футболісти змогли порадувати всю нашу країну, і особливо, військових
Футбол Збірна України
07:34
Зеленський про перемогу збірної України: «Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Тому що українці»

Президент України Володимир Зеленський в соціальних мережах прокоментував перемогу збірної України над Шотландією (3:1) в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

«Є миті, коли не треба багато слів. Просто гордість. Просто спасибі, хлопці.

Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці.

Радість нашим військовим, усій нашій країні. Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за «Ще не вмерла України…», яку не заглушити.

Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо. Бо українці».

Нагадаємо, Андрію Ярмоленку залишилося забити три м'ячі, щоб в списку бомбардирів збірної наздогнати Андрія Шевченка.


Карен Агабекян
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Володимир Зеленський

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