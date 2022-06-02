Зеленський про перемогу збірної України: «Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Тому що українці»

Президент України Володимир Зеленський в соціальних мережах прокоментував перемогу збірної України над Шотландією (3:1) в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.



Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці.

Радість нашим військовим, усій нашій країні. Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за «Ще не вмерла України…», яку не заглушити.

Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо. Бо українці».