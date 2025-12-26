Павло Василенко

Ключовий захисник Барселони Жюль Кунде під час різдвяних канікул вирушив до Африки, де взяв участь у благодійному заході, після чого повернувся до команди.

Французький футболіст, який у 2022 році перейшов із Севільї до Барселони, швидко став одним із найважливіших гравців каталонського клубу. Його трансфер одразу сприйняли як влучне кадрове рішення, а сам Кунде закріпився в статусі ключового активу команди.

У поточному сезоні захисник провів 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та трьома результативними передачами.

В останньому поєдинку Ла Ліги проти Вільярреала футболіст відіграв 79 хвилин. За весь сезон чемпіонату Іспанії він пропустив лише один матч, після чого отримав можливість скористатися коротким відпочинком.

Святкову паузу Кунде провів у Беніні – країні, звідки походять його предки. Як повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo, вибір напрямку був цілком усвідомленим.

27-річний гравець взяв участь у благодійному аукціоні та підтримав родини з найбільш незахищених регіонів країни. Під час візиту він також зустрівся з місцевими дітьми, подарувавши їм невеликі сувеніри з Барселони.

Окрім цього, Кунде з’явився на футбольному полі в Котону, де разом із дітьми взяв участь у символічному матчі. До офіційних поєдинків Барселони француз повернеться 3 січня – у дербі проти Еспаньйола. А вже за чотири дні каталонці зіграють у Суперкубку Іспанії проти Атлетіка з Більбао.