Президент Барселони Жоан Лапорта розглядає можливість продовження контракту із захисником Андреасом Крістенсеном ще на один сезон, повідомляє Esport3.

Рішення спрямоване на підтримку футболіста, який зазнав серйозної травми під час тренування. При цьому у разі продовження угоди зарплату 29-річного датчанина може переглянути у бік зменшення.

21 грудня клуб повідомив, що Крістенсен отримав частковий розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна під час невдалого руху на тренуванні 20 грудня.

Діючий контракт гравця з Барселоною діє до літа наступного року і керівництво клубу вивчає можливість продовження з урахуванням стану здоров'я захисника.

Раніше повідомлялося, що Барселона планує оформити трансфер захисника в зимове трансферне вікно.