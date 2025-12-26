Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік у стислій формі підбив підсумки 2025 року та позначив ключові завдання каталонського клубу на 2026-й.

«Це був вражаючий та успішний рік для мене, мого персоналу, клубу та вболівальників. Неймовірно те, що я переживаю тут, у Барселоні. Я дуже щасливий, але це в минулому, і ми повинні продовжувати працювати, щоб повторити успіх наприкінці цього сезону. Ми маємо великі цілі на наступний рік, торішні титули чудові, проте ми повинні рухатися вперед, і саме це ми хочемо робити», — наводить слова Фліка Mundo Deportivo.

Німецький фахівець очолив Барселону влітку 2024 року і вже встиг досягти серйозних успіхів. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат Іспанії, а також виборола Кубок та Суперкубок країни.

Після 18 турів поточного розіграшу Ла Ліги синьо-гранатові впевнено йдуть на першому місці, маючи перевагу чотири очки над мадридським Реалом. У Лізі чемпіонів Барселона зараз розташовується на 15 позиції турнірної таблиці.

