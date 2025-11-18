Павло Василенко

Альфонсо Девіс повернувся до тренувань з мюнхенською Баварією цього понеділка після майже восьми місяців перерви через серйозну травму правого коліна.

Девіс, який у березні отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, нарешті бачить світло в кінці тунелю. 25-річного лівого захисника, який отримав травму під час гри за національну збірну Канади, зустрів тренер Венсан Компані та його товариші по команді, які не грали за свої національні збірні.

Канадський гравець, який провів 58 матчів за свою країну, поступово повертається до роботи. Девіс вже відновив біг на початку серпня, а тренування з м'ячем розпочав на початку вересня, а тепер зробив ще один важливий крок у своєму відновленні.