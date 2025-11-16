Баварію не перевершили! Шищенко висловився щодо переривання феноменальної серії Буковини
Легендарний для ПФЛ стрік чернівчан завершився на позначці 16 перемог поспіль
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував сенсаційну нічию в матчі 16-го туру української Першої ліги проти Інгульця (1:1). Слова фахівця передає пресслужба чернівецького клубу.
Загалом я дуже задоволений діями гравців і тим, як пройшов матч. Звісно, прикро, що ми втратили перемогу на останніх хвилинах, але поєдинок був дуже динамічним, з великою кількістю боротьби та агресії - як з нашого боку, так і з боку Інгульця. Я сказав хлопцям і в перерві, і після гри: це був матч рівня Прем’єр-ліги. Обидві команди продемонстрували високий рівень гри і якість дій на полі. Я задоволений грою, адже якщо ми будемо діяти так у кожному матчі, у нас усе буде добре - і в розвитку гравців, і в турнірній таблиці ми залишатимемось нагорі.
Я попросив гравців не засмучуватись. Це був наш матч, ми були дуже агресивні, показали хороший рівень команди. Я задоволений їхньою роботою. Треба рухатися далі. Будемо тепер готуватися до матчу з Агробізнесом. До зимової перерви нам залишилося зіграти ще два матчі, в яких потрібно набирати максимум очок, щоб залишатися лідерами чемпіонату. Ми йдемо за своїм планом, все буде нормально.
Нагадаємо, перед центральним матчем 16-го туру Першої ліги Буковина мала феноменальну серію з 16 перемог поспіль у всіх турнірах. Таким чином, її було завершено.