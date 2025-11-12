Голкіпер мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Мануель Ноєр поки не прийняв рішення про те, як вчинить після завершення цього сезону.

За інформацією журналіста SPORT BILD Тобі Альшафля, керівництво клубу має намір запропонувати досвідченому голкіперу продовження контракту ще на один рік, проте остаточне слово залишиться за самим футболістом.

Тренери Баварії повністю задоволені грою та фізичним станом Ноєра, тому хотіли б бачити його у складі та наступного сезону. Сам Мануель планує почекати до Нового року, щоб оцінити свою форму та зрозуміти, чи здатний він витримувати колишній рівень навантажень. У нинішньому сезоні воротар провів 19 матчів у всіх турнірах, пропустивши 16 м'ячів та оформивши 7 сухих ігор.

За час виступів за Баварію Нойєр зіграв 575 поєдинків, у 226 з них зберігши ворота у недоторканності та пропустивши 419 голів. Чинний контракт голкіпера розрахований до червня 2026 року.

Раніше Баварія зіграла внічию з Уніон Берлін.