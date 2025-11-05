Йожеф Сабо поділився своєю думкою про майбутній поєдинок Динамо проти боснійського Зріньскі в рамках Ліги конференцій, а також оцінив шанси київської команди на вихід у плей-оф цього турніру. Цитує експерта Meta.ua.

«Скажу чесно, я практично не знайомий з суперником Динамо. Такі назви, що й не зрозумієш, звідки він (посміхається). Проте, цей поєдинок я чекаю без оптимізму. Дуже слабко виглядають динамівці на міжнародній арені. Тим більше, що важко сказати, в якому зараз моральному стані перебуває команда після поразки від Шахтаря.

У футболістів Динамо немає характеру. Я не вірю, що кияни зможуть вийти з групи. Немає такої гри, щоб було хоч за щось зачепитися. Будемо далі падати. І нічого з цим поки не поробиш».