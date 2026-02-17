Павло Василенко

Футбольна асоціація Австралії повідомила в понеділок, що захисник збірної Австралії Льюїс Міллер пропустить чемпіонат світу-2026 через травму ахіллового сухожилля, отриманої під час гри за англійський клуб Блекберн.

25-річний гравець, який отримав травму в переможному матчі проти Квінз Парк Рейнджерс у неділю, зіграв ключову роль у відбірковому циклі Австралії, забивши два голи. Міллер вже переніс операцію і, як очікується, не буде брати участі в грі до дев'яти місяців.

«Я просто не можу вимовити ні слова. Ми живемо в жорстокому світі. Вірте, що я повернуся кращим, ніж раніше. Це обіцянка», – написав Міллер у соціальних мережах.

Чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці розпочнеться 11 червня.