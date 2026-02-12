Павло Василенко

Ламін Ямаль ніколи не приховував, що Неймар був його головним футбольним кумиром. Та сьогодні між юною зіркою Барселони й бразильською легендою мова йде вже не лише про захоплення, а й про дружбу. Ба більше – про неформальну угоду, яка може завершитися спільною відпусткою після чемпіонату світу-2026.

Ямаль зізнався, що підтримує постійний контакт із Неймаром, регулярно спілкується з ним через FaceTime та тепло згадує їхню спільну відпустку в Бразилії влітку 2025 року. Тоді іспанець гостював у будинку зірки Сантоса в Мангаратибі.

Після переможного матчу проти Ельче (3:1), де Ямаль відзначився голом і відсвяткував його фірмовим жестом Неймара зі схрещеними руками, він пояснив цей момент. За словами вінгера, він давно мріяв повторити культове святкування кумира ще з часів його виступів за ПСЖ.

Саме тоді Ямаль і розкрив деталі незвичної домовленості: якщо збірні Іспанії та Бразилії зустрінуться у фіналі чемпіонату світу 2026 року, вони з Неймаром вирушать у спільну відпустку.

Втім, ця ідея напряму залежить від одного ключового фактору – участі Неймара в мундіалі. 34-річний бразилець не грав за національну команду з жовтня 2023 року через важкі травми коліна та досі не повернувся на поле після операції. Тож мрія про фінал Іспанія – Бразилія залишається красивою, але поки що невизначеною.