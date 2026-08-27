Сергій Разумовський

Відбулися матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій. Частина українських футболістів продовжить єврокубковий сезон, тоді як Владислав Кочергін і Максим Хлань разом зі своїми польськими клубами вибули з турнірів.

Університатя Крайова після нічиєї 1:1 у першій грі поступилася Арарату-Вірменії на виїзді – 0:1. Вирішальний гол Сандро Ліма забив у компенсований час, добивши м’яч після невдалого пенальті. За сумою двох матчів вірменська команда перемогла 2:1, а румунський клуб продовжить виступи в Лізі конференцій.

Український захисник Богдан Романчук провів на полі весь матч. Він виграв дві дуелі, зробив два перехоплення та двічі вибивав м’яч. Точність його передач склала 92% – 56 із 61, а оцінка FlashScore – 6,7 бала. Воротар Павло Ісенко не зіграв через травму.

Бенфіка вдруге перемогла Орхус – 3:1, повторивши результат першого матчу. Загальна перевага португальців склала 6:2, що вивело їх до основного етапу Ліги Європи. Георгій Судаков розпочав зустріч у старті та відіграв 65 хвилин. Українець віддав 29 точних передач із 31, виграв усі шість дуелей, зробив перехоплення та заробив фол. Його оцінка – 7,2 бала. Анатолій Трубін залишився в запасі.

Ракув і Хайдук не визначили переможця в основний час – 2:2, але в додаткові 30 хвилин хорвати забили вирішальний м’яч і перемогли 3:2. За сумою двох матчів Хайдук пройшов далі з рахунком 5:4. Владислав Кочергін вийшов після перерви та провів на полі близько 50 хвилин. Він віддав 30 точних передач із 39, зробив три ключові передачі й чотири рази пробив по воротах. Оцінка FlashScore – 7,3 бала.

Монако вдруге здолав Гурнік – 4:1, а загальний рахунок протистояння склав 7:3. Максим Хлань вийшов у стартовому складі та зіграв 68 хвилин. Українець завдав три удари, два з яких були в площину, але не реалізував один гольовий момент. Його оцінка – 6,4 бала.

Таким чином, Університатя Крайова зіграє в Лізі конференцій, а Бенфіка – в основному етапі Ліги Європи. Ракув і Гурнік завершили єврокубковий сезон, як і українці Кочергін та Хлань.

Кваліфікація Ліги Європи. Раунд плейоф, матчі-відповіді

Арарат-Вірменія – Університатя Крайова 1:0 (1:1 – перший матч)

Гол: Сандро Ліма, 90+8

Орхус – Бенфіка 1:3 (1:3 – перший матч)

Голи: Карстенсен, 60 – Престіанні, 19, 61, Рафа Сілва, 55

Кваліфікація Ліги конференцій. Раунд плейоф, матчі-відповіді

Ракув – Хайдук 2:3 (2:2 – перший матч)

Голи: Діабі-Фадіга, 60 (пен.), Емрелі, 88 – Раці, 1, Шего, 66, Пукштас, 94

Монако – Гурнік 4:1 (3:2 – перший матч)

Голи: Бруннер, 30, Кулібалі. 43, росіянин, 50, Бірет, 78 – Антіст, 83