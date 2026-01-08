Павло Василенко

Колишній арбітр Англійської Прем’єр-ліги Девід Кут зазнав стрімкого й публічного падіння, яке завершилося судовим вироком. 43-річного ексрефері було засуджено до дев’яти місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки за створення непристойного відео за участю дитини. Окрім цього, суд призначив йому 150 годин громадських робіт.

Кут визнав свою провину ще в жовтні минулого року. Під час слухань стало відомо, що відео тривалістю понад дві хвилини було виявлене поліцією випадково – у межах іншого розслідування, яке стосувалося образливих і вульгарних висловлювань на адресу колишнього головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа. Запис було зроблено ще у 2020 році. Попри те, що Куту інкримінували злочин категорії А – найсерйознішої за британським законодавством, – суд зрештою дозволив йому залишатися на волі під заставою.

Виносячи вирок, суддя Нірмал Шант охарактеризувала ситуацію як «пряме падіння». Вона зазначила, що на момент скоєння злочину Кут перебував у складному психологічному стані: переживав розрив стосунків, мав проблеми з психічним здоров’ям і вживав кокаїн.

Водночас суд підкреслив, що всі рішення він ухвалював самостійно й повністю несе за них відповідальність. Після оголошення вироку Кут залишив будівлю суду через приватний вихід, відмовившись від будь-яких коментарів.

Ім’я Девіда Кута неодноразово з’являлося в заголовках у 2024 році. Спершу в мережі поширилося відео з його образами на адресу Клоппа, після чого Футбольна асоціація дискваліфікувала арбітра на вісім тижнів. Згодом з’явився запис з Євро-2024, на якому Кут нібито вживає кокаїн, що змусило УЄФА відсторонити його від будь-якої футбольної діяльності до червня 2026 року.

У січні минулого року Кут також публічно заявив про свою гомосексуальність, пов’язавши роки внутрішньої боротьби з подальшим зривом і скандалами.