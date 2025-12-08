Головний тренер Реала Хабі Алонсо гостро відреагував на домашню поразку від Сельти (0:2) у 15 турі Ла Ліги, висловивши незадоволення суддівськими рішеннями.

Після матчу Алонсо зазначив, що дії арбітра помітно вплинули на перебіг зустрічі.

«Нас засмутили рішення арбітра. Суддя не звертав уваги на затримки часу, вони збивали нас із ритму, і він ставився до цього досить поблажливо.

Вилучення Каррераса дуже спірне. Мені це не сподобалося, це трохи вивело нас із-під контролю. Це трохи вибило нас із гри. Суддівство мені не сподобалося», — сказав Алонсо.