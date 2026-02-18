Павло Василенко

Колишній футболіст ковалівського Колоса-2 Данило Колесник, що потрапив у скандал з побиттям працівника ТЦК, у соціальній мережі пояснив ситуацію.

«У ситуації, яка сталася, я вступився за людину, щодо якої, на моє переконання, застосовувалися неправомірні дії. На відео, що прикріплено до посту, видно, що представники ТЦК навмисно збили громадянина автомобілем. Більше того, вони в брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали наносити тілесні ушкодження. Я підтримую Збройні Сили України. Я поважаю кожного воїна, який сьогодні захищає країну на передовій. Якщо моя емоційна реакція когось із військових образила – я готовий вибачитися перед ними. Але правда повинна бути встановлена», – написав Колесник в соціальній мережі Instagram.

Колесник виступав за Колос-2, яка грає у Другій лізі України. Його контракт із ковалівським клубом мав діяти до літа 2026 року.

Після інциденту Колос заявив про розірвання контракту з Колесником.

У нинішньому сезоні нападник провів за Колос-2 16 матчів і забив шість голів.