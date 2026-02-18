Колесник зробив заяву щодо бійки з представником ТЦК
Футболіст розповів деталі скандалу
близько 11 годин тому
Колишній футболіст ковалівського Колоса-2 Данило Колесник, що потрапив у скандал з побиттям працівника ТЦК, у соціальній мережі пояснив ситуацію.
«У ситуації, яка сталася, я вступився за людину, щодо якої, на моє переконання, застосовувалися неправомірні дії. На відео, що прикріплено до посту, видно, що представники ТЦК навмисно збили громадянина автомобілем. Більше того, вони в брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали наносити тілесні ушкодження.
Я підтримую Збройні Сили України. Я поважаю кожного воїна, який сьогодні захищає країну на передовій. Якщо моя емоційна реакція когось із військових образила – я готовий вибачитися перед ними. Але правда повинна бути встановлена», – написав Колесник в соціальній мережі Instagram.
Колесник виступав за Колос-2, яка грає у Другій лізі України. Його контракт із ковалівським клубом мав діяти до літа 2026 року.
Після інциденту Колос заявив про розірвання контракту з Колесником.
У нинішньому сезоні нападник провів за Колос-2 16 матчів і забив шість голів.
