Сергій Разумовський

Нападник Колоса-2 Данило Колесник опинився в центрі скандалу після того, як у соцмережах з’явився ролик, на якому він завдає удару в обличчя співробітнику ТЦК. За наявною інформацією, відео спочатку було опубліковане на сторінках самого футболіста, однак згодом допис видалили. Після інциденту Колос ухвалив рішення припинити співпрацю з гравцем і розірвати контракт.

Пізніше в мережі поширили ще один запис конфлікту, зроблений з іншого ракурсу. На оприлюднених кадрах Колесник пояснює свої дії тим, що нібито заступився за чоловіка, який має трьох дітей. Також у відео чути, як футболіст грубо висловлюється на адресу поліцейського, називаючи його мусором через те, що той, на думку Колесника, не втрутився у ситуацію.

Окрему увагу привернула поведінка людини, яка веде зйомку. Ймовірно, це жінка, що підтримує футболіста: за кадром вона нецензурно лається та агресивно висловлюється на адресу військовослужбовців.

Раніше ситуацію прокоментували і в ТЦК. Там засудили дії Колесника та заявили, що натомість він міг би долучитися до служби, зокрема в лавах десантно-штурмових військ.