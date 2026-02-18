Сергій Разумовський

Поліція Київської області повідомила, що у Бучанському районі був затриманий футболіст, який у ході конфлікту завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю територіального центру комплектування. Практично зі стовідсотковою ймовірністю йдеться про 24-річного Данила Колесника, який раніше виступав за команду Колос-2.

Як з’ясували правоохоронці, інцидент стався в селі Святопетрівське. Місцевий житель, побачивши роботу військових ТЦК з перевірки військово-облікових документів, підійшов до одного з них і спровокував конфліктну ситуацію. Після цього чоловік навмисне наніс кулаком удар в обличчя військовослужбовцю, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження.

Під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до правопорушення. Зазначається про затримання 24-річного фігуранта згідно із вимогами статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За такий вчинок затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Також підкреслюється, що після розголосу цього випадку керівництво клубу, в якому виступав футболіст, ухвалило рішення про його звільнення.

Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження за частиною другою статті 350 Кримінального кодексу України. Слідство у цій справі триває.

Раніше Колесника підтримав колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв.