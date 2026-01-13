Житомирське Полісся офіційно оголосило про трансфер Іліра Краснічі, який раніше захищав кольори ковалівського Колосу. Інформація опублікована пресслужбою клубу вовків.

«Вітаємо в зграї, Іліре», – йдеться у повідомленні.

Згідно з заявою, з футболістом укладено угоду терміном на три з половиною роки. У новій команді Краснічі виступатиме під 16-м ігровим номером.

Ілір перейшов до Колоса влітку 2024 року, підписавши контракт до 2027-го. У сезоні 2025/26 він взяв участь у 14 матчах чемпіонату України та відзначився одним забитим м'ячем.

Раніше Полісся підписало нападника Карпат.