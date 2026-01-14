Павло Василенко

Колос поповнив свій склад голкіпером Артемом Незодозимованим. Про підписання угоди з ексворотарем юнацьких команд Шахтаря U-17 і U-19 інформує пресслужба ковалівського клубу. Про деталі контракту гравця з Колосом не повідомляється.

Колос у своїй заяві звернув увагу на значні габарити 18-річного воротаря: зріст Недозимованого станом на зараз становить 206 сантиметрів.

На зимову перерву Колос пішов на шостому місці в турнірній таблиці УПЛ з 25 очками в 16 матчах.