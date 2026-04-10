Сергій Разумовський

У матчі 22-го туру УПЛ львівський Рух і Колос не визначили сильнішого, завершивши поєдинок із рахунком 1:1. Доля зустрічі вирішувалася вже в самій кінцівці, а обидва забиті м’ячі команди залишили на останні чотири хвилини основного часу.

Більшу частину гри суперники діяли обережно й не радували великою кількістю гострих моментів. Матч поступово рухався до нульової нічиєї, хоча активніше в атаці виглядав саме Колос. Гості частіше контролювали м’яч, намагалися грати першим номером і шукали шанси зламати оборону львів’ян. Рух же робив ставку на компактність, дисципліну та стримування суперника, не дозволяючи створювати багато небезпеки біля воріт Герети.

Найцікавіше команди приберегли на завершення. На 86-й хвилині Еліас Теллес точним ударом вивів Колос уперед, і в той момент здавалося, що команда з Ковалівки вже забезпечила собі перемогу. Однак Рух уникнув поразки: на 90-й хвилині Ігор Невес після передачі Кітели відновив рівновагу.

У підсумку нічия 1:1, яка залишила різні емоції для суперників. Колос втратив два очки буквально наприкінці матчу. Для Руху ж це очко може стати важливим у психологічному плані.

Після цього туру Колос набрав 34 бали та скоротив відставання від Металіста 1925 до одного очка, хоча суперник має ще два матчі в запасі. Рух, який уже провів 23 поєдинки, залишається в зоні перехідних матчів. Львів’яни поки випереджають Олександрію в боротьбі за пряме збереження прописки в еліті, але Кудрівка з 21 очком усе ще попереду на один пункт.

УПЛ, 22-й тур

Рух Львів – Колос 1:1

Голи: Ігор Невес 90 - Теллес 86

Рух: Герета, Киричок (Ясінський, 77), Підгурський, Товарницький, Кітела, Притула (Ігор Невес, 46), Бойко, Таллес, Діалло (Руніч, 60), Тутті (Дзюнь, 60, Кирикович, 76), Клайвер.

Колос: Пахолюк, Понєдєльнік, Козік, Бурда, Рухадзе, Гагнідзе (Степаненко, 89), Теллес, Денисенко (Станковскі, 46), Кане (Алефіренко, 68), Климчук (Тахірі, 46), Гусол

Попередження: Клайвер 28, Бойко 47 – Рухадзе 46.

У наступному турі Рух 19 квітня о 13:00 на виїзді зіграє з Кривбасом, а Колос 18 квітня о 13:00 прийматиме лідера чемпіонату ЛНЗ.