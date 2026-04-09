Денис Сєдашов

Президент Шахтаря Рінат Ахметов особисто підтримає команду у сьогоднішньому поєдинку 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар. Очільник клубу не відвідував офіційні матчі гірників з 2 травня 2014 року. Повідомляє коментатор Віталій Кравченко.

Востаннє президент донецького клубу був на трибунах під час зустрічі з маріупольським Іллічівцем, яка стала крайньою для команди на Донбас Арені. Таким чином, пауза у відвідуванні матчів власником клубу тривала майже 12 років.

Сьогоднішня гра проти нідерландського клубу відбудеться у польському Кракові на стадіоні імені Генріка Реймана. Початок зустрічі о 22.00 за київським часом.

Туран: «АЗ Алкмар – це чудова команда, яка красиво грає».