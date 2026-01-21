Колос підписав форварда з європейського клубу
Футболіст продовжить кар’єру в Україні
близько 2 годин тому
Фото - ФК Колос
Ковалівський Колос офіційно оголосив про підписання форварда Ардіта Тахірі.
За даними Transfermarkt, ковалівці сплатили за косовара 100 тисяч євро. Угода розрахована до 31 грудня 2028 року.
Останні півроку Тахірі провів на правах оренди в клубі чемпіонату Фінляндії ХІК. У восьми матчах ексгравець молодіжної збірної Косово не відзначався.
Колос пішов на зимову перерву на шостому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 25 очок після 16 зіграних матчів.
