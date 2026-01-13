Колос продовжив контракт зі своїм вінгером
Нова угода розрахована до 2028 року
близько 2 годин тому
Антон Салабай. Фото: Колос
Колос офіційно повідомив про продовження контракту з українським вінгером Антоном Салабаєм. Нова угода з 23-річним гравцем розрахована до 2028 року.
Цього сезону вихованець ковалівського клубу провів 12 матчів, але результативними діями поки не відзначився.
Після 16 турів Колос набрав 25 очок і перебуває на шостій позиції у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше повідомлялося, що форвард Колосу близький до переїзду в Марокко.
