Павло Василенко

У матчі 14-го туру Української Прем’єр-ліги київська Оболонь на своєму стадіоні приймала ковалівський Колос. Зустріч завершилася внічию з рахунком 0:0.

Безвиграшна домашня серія Оболоні триває в УПЛ шість матчів (три нічиї і три поразки), а Колос не програє п’ять останніх поєдинків – дві перемоги та три нічиї.

Наразі «пивовари» займають 11-е місце в турнірній таблиці, набравши 17 очок, Колос – четвертий з 23 балами.

УПЛ, 14-й тур

Оболонь – Колос – 0:0