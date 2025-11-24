Спортивний журналіст та коментатор Віктор Вацко зазначає, що Динамо поступово втрачає статус гранда УПЛ, оскільки поразку від Колоса вже майже ніхто не сприймає як несподіванку.

Він також наголосив, що головному тренеру киян Олександру Шовковському слід розібратися, чому команда ніяк не вийде на стабільний рівень виступів.

«Треба бути в середині команди, щоби розуміти ситуацію. Ми дивилися матч з Колосом і не думали: «Боже мій, це сенсація». Ніхто вже так не думає. Таких матчів, коли Динамо відсутнє на полі у першому таймі, було достатньо. Навіть кубковий з Шахтарем, коли виграли. З Карпат 0:2 рятувалися. Матч з ЛНЗ. Тренеру потрібно знайти на це відповідь, чому лише з Кривбасом зіграли класно», – сказав Вацко для Футбол 360.

Після 13 турів Динамо має в активі 20 очок і посідає шосту позицію у таблиці Української Прем'єр-ліги. Відставання від лідера донецького Шахтаря вже досягло десяти балів.