Шахтар у більшості на виїзді знищив Оболонь
«Гірники» здобули три бали
близько 14 годин тому
В останньому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня в УПЛ донецький Шахтар в Києві розгромив Оболонь. Матч 13-го туру завершився з рахунком 6:0.
Донецька команда вийшла вперед в кінці першого тайму – відзначився Валерій Бондар.
У другій половині гри перевагу Шахтаря закріпили їх бразильські легіонери – Вінісіус Тобіас, Лука Мейрелліш, Егіналду, Ізакі та Кауан Еліас.
З 56-ї хвилини господарі грали у меншості – через другу жовту картку поле залишив Сергій Суханов.
Шахтар здобув четверту перемогу поспіль і зміцнив лідерство (30 очок). Оболонь посідає 11 місце (16 очок).
У наступному турі Оболонь 28 листопада прийматиме Колос, а Шахтар 1 грудня зіграє у Львові з Кривбасом.
УПЛ, 13-й тур
Оболонь – Шахтар – 0:6
Голи: Бондар, 45+1, Тобіас, 48, Мейрелліш, 49, Егіналду, 69, Ізакі, 80, Еліас, 82.