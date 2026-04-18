Американський проспект хевівейта розповів про мотивацію, яку дав йому Усик
Українська зірка боксу є прикладом для наслідування
близько 2 годин тому
Непереможений американський суперважковаговик Річард Торрес (13-0, 11 КО) для Boxing News, що володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) змінив підхід до цієї вагової категорії.
Як ти вважаєш, ми входимо в нову хвилю боксерів надважкої ваги, у нову еру?
«Так, я маю на увазі, навіть серед цих хлопців я, здається, все ще найменший. У мене зріст приблизно 188 см. А Мозес – десь 193 см.
Так, і Усик теж близько 193 см. Тож навіть на цьому фоні я все одно нижчий.
Але я думаю, що ми просто починаємо краще розуміти бокс. Раніше великі хлопці більше покладалися на один потужний удар – такі собі «панчери одного удару», які часто завершували бої дуже швидко.
Але зараз, думаю, ми, трохи менші хлопці, починаємо більше розуміти важливість фізичної підготовки, витривалості та наполегливості.
І я справді вважаю, що Олександр Усик показав усьому світу, що менші боксери надважкої ваги тут надовго затримаються.
Мене це дуже надихає – як шульгу в надважкій вазі, який теж трохи менший за інших. Я хочу скористатися цим прикладом, залишатися вірним своєму плану і незабаром опинитися на вершині».
Торрес проведе бій проти Френка Санчеса в андеркарді поєдинку Усика та Ріко Верховена.
