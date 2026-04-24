Сергій Разумовський

У 24-му турі української Прем'єр-ліги Колос на своєму полі впевнено переграв Полтаву з рахунком 2:0. Попри статус фаворита і очікування відносно комфортної перемоги для команди Руслана Костишина, зустріч тривалий час залишалася напруженою, а інтрига зберігалася майже до завершальної частини гри.

Господарі володіли перевагою, однак довгий час не могли реалізувати свої моменти й зламати опір аутсайдера. Полтава, яка веде боротьбу за виживання, трималася досить організовано і до 70-ї хвилини зберігала шанси бодай на нічию. Проте саме в цей момент Колос нарешті дотиснув суперника — рахунок відкрив Тахірі, який вивів свою команду вперед і фактично зняв психологічний тиск із господарів.

Уже за кілька хвилин Колос закріпив перевагу. На 77-й хвилині Салабай з передачі того ж Тахірі забив другий м’яч, остаточно знявши всі питання щодо переможця цього протистояння. Після цього команда з Ковалівки спокійно довела матч до перемоги, не дозволивши Полтаві повернутися в гру.

Завдяки цьому успіху Колос набрав 40 очок і скоротив відставання від Динамо до чотирьох балів, щоправда, кияни ще мають матч у запасі. Натомість Полтава з 11 очками залишається на останньому місці, і її становище в чемпіонаті стає дедалі складнішим.

УПЛ, 24-й тур

Колос – Полтава 2:0

Голи: Тахірі, 70, Салабай, 77

Колос: Пузанков, Понєдєльнік, Хрипчук, Бондаренко, Цуріков, Степаненко (Станковскі, 54, Денисенко, 82), Гагнідзе, Теллес, Алефіренко (Кане, 54), Тахірі (Захарків, 88), Гусол (Салабай, 54)

Полтава: Мінчев, Коцюмака, Білошевський (Марусич, 76), Підлепич, Ухань, Плахтир (П'ятов, 62), Дорошенко, Сад (Місюра, 62), Галенков, Сухоручко (Кобзар, 76), Одарюк (Вівдич, 76)

Попередження: Понєдєльнік – Плахтир, Ухань, Галенков, Дорошенко